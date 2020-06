Ex-ploeg Kevin De Bruyne op randje van degradatie: zo staat het ervoor in strijd om promotie en degradatie in topcompetities

Door de uitbraak van de coronacrisis werd er de voorbije maanden niet gevoetbald. Maar nu de meeste grote Europese competities hervat worden, gaat ook de strijd om degradatie en promotie verder. De Nederlandse en Franse competities zijn beëindigd, maar in Duitsland, Engeland, Spanje en Italië wordt het seizoen wel afgewerkt. Wij leggen voor elk van die vier topcompetities uit welke ploegen uit de hoogste klasse met degradatiezorgen zitten en welke ploegen uit de tweede divisie momenteel de beste papieren hebben om hun plaats volgend seizoen in te nemen.

Duitsland

Bundesliga

We trappen af met de situatie die het verst gevorderd is: die bij onze oosterburen. Daar is er immers nog maar één speeldag te gaan in de hoogste twee divisies. In de Bundesliga is ...