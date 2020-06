16-jarige zoon van ex-international Tristan Peersman tekent profcontract bij PSV: “Ruud Van Nistelrooy schiet nog altijd heel hard en precies op doel”

Zo vader, zo zoon. Tien jaar nadat Tristan Peersman (40) het profvoetbal de rug toekeerde, tekent zoon Kjell (16) zijn eerste profcontract bij PSV. Net als zijn vader staat Kjell, geboren en getogen in Hemiksem, onder de lat. Tristan had het graag anders gezien, hij kent de gevaren van het leven van een doelman als geen ander. “Er zijn in het voetbal drie mensen die met de vinger gewezen worden: de scheidsrechter, de trainer en de keeper. Maar ik kon Kjell niet tegenhouden, hij moest en hij zou keepen.”