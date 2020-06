Acht kinderen verdrinken in China bij mislukte reddingsactie

In China zijn acht kinderen zondag verdronken toen een van hen in een rivier in de problemen was geraakt en zeven anderen hem probeerden te redden. Dat melden Chinese media maandag.

De kinderen speelden in de buurt van de Tongjia-dam aan de rivier Fu, in de omgeving van de miljoenenstad Chongqing. Een van hen gleed in het water en de anderen sprongen het kind achterna om hem te redden.

De lokale autoriteiten startten een zoektocht die de hele nacht duurde. Maandagmorgen kwam het bericht dat de lichamen van de acht kinderen uit het water waren gehaald.

Verdrinking is een van de hoofdoorzaken van overlijdens van kinderen van veertien jaar en jonger in China, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Chinese ministerie van Volksgezondheid schat dat 57.000 mensen elk jaar verdrinken. In bepaalde landelijke gebieden wordt amper 10 procent van de kinderen zwemmen aangeleerd.