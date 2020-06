Klanten én uitbaters verdeeld over strenge controles op sluitingsuur: “Je gaat toch niet op café om uitgekafferd te worden?”

I n de populaire Molse uitgaansbuurt - gelegen in de omgeving van de Corbiestraat en Rondplein - is er ongenoegen over de naar verluidt strenge wijze waarop de politie de coranamaatregelen tijdens de weekends handhaaft. Terrasbezoekers klagen erover dat politiecombi’s intimiderend hun kruislichten op de terrassen laten schijnen. Cafébazen vinden het ongezien dat hun zaak wordt uitgekamd met zaklampen op zoek naar verdoken klanten. Andere cafébazen vinden het optreden van de politie dan weer correct en zijn tevreden dat de agenten hen helpen om vervelende klanten naar huis te sturen.

Zoals elders in het land moeten ook in Mol om 1 uur ’s nachts cafés en terrassen dicht. Het is dan aan de politiediensten om te controleren of dit sluitingsuur gerespecteerd wordt. De boetes zijn niet ...