Vrouw dient bezwaar in tegen bouw van 109.000 m² grote serre: “Dit is geen serre maar een tomatenfabriek”

Lier / Kessel -

Een bewoonster van Kessel (Nijlen) gaat bezwaar indienen tegen de komst van een immense serre in de Donderheide in Koningshooikt (Lier). Volgens haar verstoort de serre waardevol agrarisch gebied. “Een dergelijke tomatenfabriek zou evengoed in industriegebied kunnen gebouwd worden”, vertelt de vrouw, die liever anoniem blijft.