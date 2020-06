Agent in New York geschorst na wurggreepincident

In New York is zondag een politieman geschorst nadat hij bij de arrestatie van een zwarte man een mogelijk verboden wurggreep zou hebben toegepast.

In een tweet heeft commissaris Dermot Shea het over een “storend” incident. Het onderzoek is nog lopende. De politie deelde beelden van het voorval die met een bodycam werden gefilmd.

De 35-jarige Afro-Amerikaan was bij zijn arrestatie zondagmorgen in Queens gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht, schrijft de New York Times. Bij het voorval waren verschillende agenten aanwezig. De arrestatie gebeurde onder andere wegens verstoring van de openbare orde.

De stad New York heeft vorige week een wet uitgevaardigd die het gebruik van wurggrepen verbiedt en strafbaar stelt. Sinds het overlijden van George Floyd na brutaal politieoptreden in Minneapolis zijn over het hele land protesten ontstaan tegen racisme en politiegeweld. Op verschillende plaatsen zijn politiehervormingen aangekondigd, zoals het verbod op wurggrepen. Floyd overleed nadat een politieagent minutenlang zijn knie in de nek van Floyd had gedrukt.