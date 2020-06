Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep Gees: “In de supermarkt ben ik vaak de enige met een mondmasker, laat ons het opnieuw promoten”

Ja, we zijn coronamoe, maar Erika Vlieghe, de virologe en voorzitster van de GEES, is duidelijk, op Radio 1. “We weten: het virus is nog niet weg.” Het feest op het Brusselse Flageyplein, afgelopen weekend, ze ziet het “met lede ogen aan”. “Dit komt niet goed.”

De vrouw die moet beslissen over de afbouw van de lockdown in ons land windt er geen doekjes. “We moeten blijven pleiten waar de risico’s zijn, we dragen allemaal verantwoordelijkheid.” Want het virus kan weer opflakkeren, net als in Duitsland, waar de R-waarde op 1 week tijd is verdubbeld. “Ook bij ons kan dat gebeuren. Het is nog niet: business as usual. Het virus is nog niet weg. Protocols moeten nageleefd en strak opgevolgd worden.”

Erika Vlieghe pleit ook om opnieuw het mondmasker te dragen. “In de supermarkt ben ik vaak de enige met een masker. Die maskers, het moet deel worden van een nieuwe communicatiestrategie. Ik ben absoluut voorstander om ze nu terug te promoten. We hebben nu allemaal één liggen thuis, laat ons die gebruiken. Ik gebruik ze zelfs als statement. Draag dat masker en bescherm de anderen.”

Beter communiceren over wat kan en niet kan, over wat moet en niet moet, het wordt belangrijker dan ooit, zegt ze. “Het moet duidelijker.” Over de vraag van de horeca om het sluitingsuur van cafés en restaurants te verlaten, is ze niet te spreken. “Nu is het 1 uur ‘ s nachts. Dat is later dan wij oorspronkelijk hebben gevraagd. We weten dat hoe later we op stap gaan en drinken, hoe minder we de regels van social distancing respecteren. Dit gaat over meer dan alleen sluitingsuur, dat gaat over mensen die niet goed om kunnen met het nieuwe normaal.”