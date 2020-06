Lewis Hamilton betoogt mee in Londen

Lewis Hamilton heeft zondag in Londen deelgenomen aan een antiracismebetoging. “Het was echt emotioneel”, schreef de zesvoudige wereldkampioen Formule 1 nadien op zijn Instagramaccount.

Hamilton is de laatste weken nadrukkelijk aanwezig in het debat rond racisme en politiegeweld, dat wereldwijd mensen mobiliseert na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Afgelopen weekend kondigde de enige zwarte rijder in de Formule 1 nog de oprichting van een organisatie (de Hamilton Commission) aan die voor meer diversiteit in de motorsportwereld moet zorgen.

Zondag stapte Hamilton mee tijdens een betoging door de straten van Londen. Hij hield daarbij onder meer een bord omhoog met de boodschap ‘Black Lives Matter’.

“Ik ben vandaag naar Hyde Park geweest voor een vreedzaam protest”, schrijft Hamilton. “Ik was zo trots om zoveel mensen van allerlei rassen en achtergronden te zien die deze beweging steunen. Het was echt emotioneel. Ik heb echt een heel goed gevoel dat verandering op komst is, maar we mogen nu niet stoppen. Black Lives Matter”, eindigt hij zijn boodschap.