Politie moet bewoners van woonblok in quarantaine extra bewaken

In de Duitse stad Goettingen moest de politie extra versterking inschakelen om zevenhonderd mensen in een woonblok in quarantaine te houden. Een tweehonderdtal mensen probeerden te vluchten uit hun appartementen, maar botsten op het korps.

Het was geen fijne maatregel. Maar vorige week donderdag moest een volledig wooncomplex met 700 bewoners in quarantaine worden geplaatst, nadat 2 bewoners positief waren getest. Vrijdag bleken nog eens 120 anderen in het woonblok besmet.

Alleen de mensen die negatief testten en een bijkomende tweede negatieve test ondergingen, mochten, met een attest van een arts, het gebouw verlaten. Zij het onder voorwaarden, met mondmaskers.

Communicatieproblemen

Maar dat hadden veel mensen niet zo begrepen. Zaterdag probeerden een 200-tal mensen het gebouw te ontvluchten. Om de haag van agenten te doorbreken gooiden ze met flessen en metalen staven. Ook vuurwerk werd afgeschoten. Verschillende politieagenten raakten daarbij gewond.

Volgens lokale functionarissen gaat het om een misverstand en liggen communicatieproblemen aan de basis van het protest. Het merendeel van de bewoners had niet begrepen dat ze na een negatieve test, nog een extra test moesten laten uitvoeren.

Om het probleem op te lossen schakelt de Duitse overheid nu vertalers in om de vele Roemenen, die in de building wonen en geen Duits spreken, te informeren.