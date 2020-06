Bestuurder drinkt nog snel van fles sterkedrank bij alcoholcontrole in Mechelen

Mechelen / Willebroek - De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft dit weekend het rijbewijs ingetrokken van een bestuurder die positief testte op zowel alcohol als drugs. De man had bovendien bij aanvang van de controle een fles sterkedrank in de hand en dronk daar zelfs nog opzichtig van voor de ogen van de politie.

De politie wilde de bestuurder aan een bloedproef onderwerpen, maar de man weigerde dat. “De betrokkene vertoonde ook duidelijk uiterlijke tekenen van het gebruik van drugs”, stelt de politie. “Hij legde hierop een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en cocaïne.” De volgende stap, een speekselanalyse, weigerde de man opnieuw. De bestuurder bleek ook zijn rijbewijs niet op zak te hebben. Hij had trouwens net een periode van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van 15 dagen achter de rug en verkeerde in staat van herhaling omdat hij begin 2019 al eens was betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs. De man zal nu voor de politierechter moeten verschijnen.

De Mechelse politie controleerde dit weekend 1.194 bestuurders op alcohol- en/of druggebruik. 35 bestuurders hadden te veel gedronken, 9 waren onder invloed van drugs en 2 hadden een strafbare opname van alcohol én drugs in het bloed. 16 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De politie betrapte ook een man die op een motorfiets zat zonder de nodige beschermende kledij. Hij was slechts gekleed in een short en slippers.