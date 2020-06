Trump kant zich tegen weghalen standbeeld Theodore Roosevelt in New York

De Amerikaanse president Donald Trump is gekant tegen het verwijderen van het standbeeld van Theodore Roosevelt buiten het Natuurhistorisch Museum van New York City. “Belachelijk, doe het niet”, zegt hij op Twitter.

De stap werd zondag aangekondigd in de nasleep van antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Die zijn ontstaan na de dood van een ongewapende zwarte man, George Floyd, tijdens een politieactie op 25 mei in Minneapolis.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, had zondag aangekondigd dat het standbeeld zal worden verwijderd, na jaren van bezwaren tegen het beeld omdat het koloniale expansie en rassendiscriminatie symboliseert, aldus Amerikaanse media.

Het standbeeld toont de gewezen president op een paard, met een inheemse Amerikaan en een Afrikaanse man naast het paard. Het beeld staat aan de ingang van het museum sinds 1940, aldus de Washington Times.