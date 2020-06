Groen vraagt Beke om Groeipakket dringend te evalueren

Oppositiepartij Groen vraagt Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) om het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, dringend te evalueren. Dat doet ze nu bekend is geraakt dat de kinderarmoede in Vlaanderen niet daalt.

Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, gestegen is van 12,8 procent in 2016 naar 14 procent in 2019.

“Het beleid schiet tekort”, reageert Vlaams parlementslid Ann De Martelaer (Groen). “De toeslagen binnen het Groeipakket zijn niet toereikend. Welzijnsminister Beke moet dit evalueren.”

Groen stelde al eerder voor om de sociale toeslag in het Groeipakket degressief te maken. “Meer geld voor de gezinnen met laag inkomen. Een toelage die afneemt naarmate het inkomen stijgt. Dit systeem pakt armoede beter aan én vermijdt ook een promotieval voor mensen die aan het werk gaan.”

Het Groeipakket schiet tekort, hoewel het extra toeslagen omvat, stelt Groen vast. “Wouter Beke moet dit dringend evalueren. Tegemoetkomingen zoals wanneer kinderen naar de opvang gaan, de kleutertoeslag of de toeslag voor gezinnen met een laag inkomen, lijken hun doel voorbij te schieten”, zegt De Martelaer.