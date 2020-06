Vrees komt uit: tot 47 winkels dicht en 287 banen bedreigd bij modegroep FNG, moederbedrijf van onder meer Brantano

Wat de vakbonden en de beursanalisten al even vreesden, is uitgekomen: FNG, het moederbedrijf van onder meer Brantano en Fred & Ginger, vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers en kondigt een fikse reorganisatie aan. Daarbij gaan 47 winkels dicht en zijn 287 banen bedreigd.

Toen het Mechelse modebedrijf FNG zijn jaarresultaten over 2019 half juni – en met flink wat vertraging – publiceerde, zagen vakbonden en analisten de bui al hangen: de groep slikte een nettoverlies van 292 miljoen euro op een omzet van 489 miljoen en zag zijn schuldenberg groeien tot 734 miljoen euro. En dan moest de coronacrisis nog verwoestend uithalen.

FNG was de voorbije jaren via vaak gedurfde overnames bliksemsnel gegroeid. Te snel, klonk het al gauw. Mede-oprichter en CEO Dieter Penninckx, bij het grote publiek intussen ook bekend als voorzitter van voetbalclub KV Mechelen, verdween – officieel om gezondheidsredenen – volledig uit beeld, obligatiehouders kregen de vraag om de terugbetaling uit te stellen, intern was het alle hens aan dek om het schip niet op de klippen te laten lopen.

Zware herstructurering

Dat er een herstructurering zat aan te komen, stond in de sterren geschreven. Dat die er snel zou komen, eveneens. De enige vraag was: hoe zwaar zal het management onder de nieuwe CEO ad interim Yves Pollé snoeien? Het antwoord kregen de vakbonden deze ochtend tijdens de vereiste ondernemingsraad.

Daar kondigde de directie de intentie aan om maximaal 30 winkels te sluiten van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion. Voorts gaan alle 17 winkels van Fred & Ginger en Ginger dicht. Het plan zal ook leiden tot een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. In het distributiecentrum in Erembodegem blijven alle banen behouden. “Deze intentie tot collectief ontslag kan leiden tot het ontslag van maximaal 287 medewerkers ofwel ongeveer 25% van het personeelsbestand van FNG in België”, bevestigt de grootste Vlaamse modegroep in een persbericht.

“We begrijpen heel goed dat deze aankondiging hard aankomt bij onze medewerkers”, zegt Yves Pollé. “Deze maatregelen zijn moeilijk en pijnlijk, maar noodzakelijk om nieuwe financiële middelen voor de groep te vinden en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen. Door de focus te leggen op de sterktes van het bedrijf en te streven naar een meer efficiënte organisatie, willen wij onze medewerkers een realistische toekomst voor het bedrijf bieden en een belangrijke modespeler blijven.”

(krs/blg)