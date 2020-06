Ocean Viking herneemt reddingsoperaties op Middellandse Zee, na een corona-onderbreking van drie maanden

Het reddingsschip Ocean Viking herneemt maandag de reddingsoperaties op de Middellandse Zee tussen Europa en Libië, na een onderbreking van drie maanden door de gezondheidscrisis. Op het schip zijn strenge maatregelen ingevoerd tegen het longvirus.

Het schip verliet maandag omstreeks 8.30 uur de thuishaven Marseille in het zuiden van Frankrijk. “Onze rol is het redden van levens op het midden van de Middellandse Zee, waar er een leegte is tussen Libië en de Europese landen”, zegt Nicholas Romaniuk, die de operaties op zee coördineert, aan het Franse nieuwsagentschap AFP aan boord van het reddingsschip.

De cijfers van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR bevestigen de vaststelling van organisatie SOS Mediterranée dat meer mensen zich aan de oversteek wagen. Tussen begin januari en eind mei waren er zo 150 procent meer pogingen om vanuit Libië de zee over te steken, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat zijn 8.311 mensen die op bootjes zijn vertrokken, tegenover 3.712 in 2019.