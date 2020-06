Volksgezondheidsminister Maggie De Block: “Opstappen? Geen moment aan gedacht: als de patiënt ziek is, vlucht je niet als arts”

Ze stond de afgelopen maanden in het oog van de storm, maar kritiek glijdt van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) af als water van een eend. Of ze nagedacht heeft over haar mogelijk ontslag? “Nee, ik heb altijd de verantwoordelijkheid genomen en ik ben arts: als de patiënt slecht is, is dit niet het moment om weg te lopen”, zegt ze in de kranten van Sudpresse.

In deze coronacrisis is Maggie de Block één van de meest bekritiseerde ministers, maar hoewel ze toegeeft dat er veel is misgelopen, was de kritiek op haar persoon niet altijd gerechtvaardigd, zegt de Open VLD-politica in de kranten van Sudpresse. “Alle pijlen werden gericht op de minister van Volksgezondheid, ook al was het niet altijd mijn bevoegdheid. Wanneer het over het beheer van deze crisis gaat, wordt ik van veel beschuldigd. Ik vind dat het niet altijd gerechtvaardigd is, maar ik kan het begrijpen. Burgers maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun dierbaren, dus kijken ze naar de minister van Volksgezondheid.”

Vooral de spanning tussen virologen en politici had een weerslag op de bevolking.

De Block: “Ze hebben verschillende rollen. Deskundigen adviseren, politici maken en zijn verantwoordelijk voor beslissingen. Het uitgangspunt is altijd de mening van wetenschappers geweest, maar er was niet altijd consensus en het was aan de politiek om te beslissen. Als die situatie kritiek oplevert, is het aan politici om het aan de burger uit te leggen. We hebben altijd geprobeerd te beslissen op basis van de beste kennis van het moment. Maar gezien het aantal dingen dat we niet wisten over het virus (en er zijn er nog veel), waren deze keuzes, terugkijkend, niet altijd optimaal.”

Of ze ooit, in het oog van de storm, ontslag heeft willen nemen? “Nee, tijdens de crisis heb ik altijd de verantwoordelijkheid genomen en dat zal ik blijven doen zolang ik minister ben. Ik ben huisarts: als de patiënt er slecht aan toe is, is dit niet het moment om te vluchten.”