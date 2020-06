Herstructurering FNG van voorzitter Penninckx heeft geen gevolgen voor KV Mechelen

De herstructurering bij de noodlijdende modegroep FNG hebben geen rechtstreekse gevolgen voor KV Mechelen. Dieter Penninckx (ex-CEO van FNG) is sinds vorig jaar de enige hoofdaandeelhouder bij Malinwa, maar investeerde met privé-kapitaal in de club.

Op een buitengewone algemene vergadering voor de aandeelhouders kondigde FNG het collectieve ontslag aan van maximaal 287 van zijn medewerkers in België en een sluiting van 47 winkels. De gevolgen voor voetbalclub KV Mechelen lijken op het eerste zicht beperkt te zijn.

71 procent van de aandelen

Ex-CEO Dieter Penninckx, die in mei een stap terugzette bij FNG omwille van medische redenen, bezit 71 procent van de aandelen bij KV Mechelen maar investeerde met privékapitaal in de club. Binnen het dagelijkse bestuur van KV maken ze zich dan ook sterk dat de supporters zich geen zorgen moeten maken over de gevolgen voor hun club. “KV Mechelen en FNG zijn twee volledig los van elkaar functionerende bedrijven. De situatie bij FNG heeft geen enkel gevolg voor KV Mechelen”, zei algemeen directeur Frank Lagast nog onlangs in een interview.