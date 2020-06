Japan haakt af voor organisatie van WK vrouwenvoetbal 2023

De Red Flames willen in 2023 voor het eerst in hun bestaan naar het WK. Foto: Photo News

Japan is geen kandidaat meer om in 2023 het WK voetbal voor vrouwen te organiseren. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo maandag op basis van anonieme bronnen.

Donderdag beslist de wereldvoetbalbond FIFA waar het toernooi zal plaatsvinden. Japan had zich eerder kandidaat gesteld net als Australië en Nieuw-Zeeland, die het WK samen willen organiseren, en Colombia. Ook Brazilië was aanvankelijk in de running, maar besliste af te haken.

Japan zou deze zomer de Olympische Spelen in Tokio organiseren, maar door de coronapandemie zijn die met een jaar uitgesteld. Dat uitstel kost Japan miljarden. Het vorige WK vond in 2019 in Frankrijk plaats. De Verenigde Staten verlengden hun titel na winst in de finale tegen Nederland. In 2023 zullen voor het eerst 32 landen strijden om de wereldtitel, acht meer dan voorheen. De Red Flames hopen er dan voor het eerst bij te zijn op een WK.