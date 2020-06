Beste vriend van Christian Brückner, hoofdverdachte in zaak-Maddie McCann: “Ik denk dat hij haar verkocht heeft”

Michael Tatschl, een Oostenrijkse zelfbeschreven vagebond en voormalige “beste vriend” van Christian Brückner, is er naar eigen zeggen “zeker van” wat de hoofdverdachte in de zaak met Maddie McCann gedaan heeft. Dat heeft hij gezegd in een interview met The Telegraph.

“Hij was mijn beste vriend. Hij was ook een pervert die perfect in staat zou zijn om een kind te kidnappen. Voor zijn seksuele driften of voor geld”, dat zegt Michael Tatschl in een explosief interview met de Britse krant The Telegraph.

In het interview beschrijft Tatschl aanvankelijk een vorm van kameraderie tussen twee kleine criminelen die hun boterham verdienden met het overhevelen en stelen van benzine. Brückner stal daarnaast ook nog uit appartementen waar toeristen verbleven. Hij zocht daarbij vooral naar cash geld, juwelen en paspoorten.

Tatschl en Brückner zouden ook een lange tijd samengewoond hebben.

“Christian zat heel de tijd op het dark web.” Wat hij daar exact deed, weet Tatschl niet. “Hij was altijd aan het opscheppen over geld en over veel geld verdienen. Hij sprak zelfs over het verkopen van kinderen, in Marokko.”

Tatschl dacht aanvankelijk dat Brückner pochte en besteedde er geen aandacht aan tot hij een achtdelige reeks op Netflix zag over de verdwijning van Maddie McCann. “Toen ik die Netflix-docu gezien had, wist ik meteen dat hij schuldig was. Vooral het deel over die vrouwelijke toerist en hoe ze een man beschrijft die voor haar deur stond terwijl haar kind buiten aan het spelen was. Een blonde, enge gast met acne. Ik wist meteen dat het Christian was.”

Taschl werd al ondervraagd door de Oostenrijkse en Duitse politie. “Van in het begin zeiden ze heel duidelijk: ‘We onderzoeken de verdwijning van Maddie McCann en Christian Brückner’. Ik antwoordde dat ik dat al wist en dat ik ervan overtuigd was dat hij het gedaan heeft. Ik heb hen gezegd dat ik wist wat ze moesten hebben. ‘Ik hoop dat ik jullie kan helpen.’”

Tijdens dat verhoor zou Tatschl, aldus de krant The Mirror, verklaard hebben dat hij vreest dat Brückner Maddie verkocht heeft. “Ik denk dat hij haar naar alle waarschijnlijkheid verkocht heeft. (...) Ik was zijn beste vriend toen, we woonden samen. Ik weet dat hij de schuldige is.”