“Dood aan alle blanken” op Zaventems’ gemeentehuis gespoten

Zaventem - ZAVENTEM - Vandalen hebben het gemeentehuis van Zaventem in het Alex Feldheimpark beklad met schunnige opschriften en een doodsbedreiging. ‘Dood aan blanken’ en ‘Nique la police’ werden met zwarte graffiti op twee muren gespoten aan de zijkant van het gemeentehuis.

“Dit zijn vandalenstreken waarvoor geen excuses zijn”, zegt een verontwaardigde burgemeester Ingrid Holemans. “Voor hun gedrag zullen uiteindelijk alle inwoners van de gemeente moeten opdraaien voor de herstelkosten. Hopelijk worden de daders snel gevat. We gaan dit zo snel mogelijk laten verwijderen. We gaan moeten zien of onze gemeentediensten dit aankunnen want het is een serieus werkje. Als we zo’n mensen betrappen zouden we ze een paar dagen hard moeten werken zodat ze beseffen wat ze aanrichten.”

De vandalenstreken zouden van eind vorige week dateren.

Het is niet de eerste keer dat het gemeentehuis geviseerd wordt. Kort na de dood van Adil, de 19-jarige jongen die om het leven kwam na een politie-achtervolging in Anderlecht, werd de achterzijde van het gemeentehuis ook al beklad.”

(DBG)