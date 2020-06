Honden en katten moeten van de antibiotica af

Het antibioticagebruik bij dieren is vorig jaar opnieuw fors gedaald, maar bij onder meer huisdieren neemt het wel toe. AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, wil meer inzetten op sensibilisering en dataverzameling bij dierenartsen.

Het AMCRA verzamelt sinds 2011 cijfers over het antibioticaverbruik bij dieren. Ons land verbruikt traditioneel relatief veel antibiotica in vergelijking met de andere Europese landen, en dat brengt gevaren met zich mee. Antibioticaresistentie is elk jaar verantwoordelijk voor zowat 1.500 overlijdens in België.

Het AMCRA focuste in eerste instantie voornamelijk op de veehouderij: varkens, pluimvee en vleeskalveren zijn de sectoren met de meeste dieren en in verhouding ook het hoogste antibioticagebruik, dus daar viel de grootste winst te rapen.

Die strategie bleek te werken. Zaten we in 2011 nog boven de 300 ton antibiotica per jaar, dan zit dat sinds 2018 al onder de 200 ton. Vorig jaar was er in absolute cijfers opnieuw een daling met 10,5 procent ten opzichte van 2018, wat de totale daling sinds 2011 op bijna 41 procent brengt. In relatieve cijfers - ten opzichte van het totale aantal dieren dus - gaat het om dalingen van 7,6 procent ten opzichte van 2018 en 40,3 procent ten opzichte van referentiejaar 2011.

Nog heel wat werk

Toch zijn er ook werkpunten. Zo zijn niet alle sectoren even goed mee. Bij het melkvee en bij de kleine huisdieren - denk aan katten, honden, konijnen of fretten - is het antibioticagebruik de laatste twee jaar opnieuw licht gestegen, blijkt uit de cijfers.

In het nieuwe reductieplan voor de periode 2021-2024 wil het kenniscentrum daarom onder meer extra inzetten op de sensibilisering van dierenartsen. Daarnaast is er ook een koninklijk besluit in de maak om het gebruik van kritische antibiotica bij kleinere huisdieren terug te dringen en wordt er op termijn een benchmarkingsysteem opgezet om de cijfers per dierenarts bij te houden en te vergelijken.