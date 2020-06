Meer dan vijftig politieagenten graven naar lichaam van slachtoffer Fourniret

Meer dan vijftig politieagenten en deskundigen zijn maandag gemobiliseerd om te graven naar het lichaam van Estelle Mouzin in een oud eigendom van Franse seriemoordenaar Michel Fourniret. Dat heeft de lokale politie meegedeeld.

Zeventien jaar na de verdwijning van de 9-jarige Estelle Mouzin in Guermantes, een gemeente in het Franse Seine-et-Marne, heeft “Het monster van de Ardennen” de moord op het meisje toegegeven. Hij wil niet kwijt waar het lichaam van het meisje opgeborgen ligt.

Maandag begint het Franse gerecht met opgravingen rond en in een van zijn oude eigendommen in Ville-sur-Lumes Foto: AFP

Maandag begint het Franse gerecht met opgravingen rond en in een van zijn oude eigendommen in Ville-sur-Lumes, een gemeente in de Franse Ardennen. Ze volgen het spoor van een kassaticket dat ze in 2003 terugvonden tijdens een huiszoeking bij Fourniret. Tot aan zijn arrestatie in 2003 bezocht Fourniret het huis regelmatig. Daarna werd het huis verkocht. Het is tot op de dag van vandaag nog nooit onderzocht.

Speurders zijn vooral geïnteresseerd in de kelder. Fourniret goot daar namelijk een betonvloer. De grond wordt eerst geanalyseerd met een bodemradar, alvorens de opgravingen beginnen. Zo kunnen onregelmatigheden tot 1,5 meter onder de grond worden opgespoord.

De Parijse onderzoeksrechter, Sabine Kheris, heeft twee ploegen van politieagenten en experts ter plaatse gestuurd. In totaal zijn zo’n 55 mensen betrokken bij de operatie.