Marc Van Ranst en andere experts over de coronamoeheid: “Schandalig dat we nog niet verder staan met tracing. Verplicht mondmaskers in de winkels”

Er zijn er die hoestend in de wachtzaal zitten zonder mondmasker of die in massa gaan feesten op een plein. Maar evengoed zijn er die een barbecue doen met z’n veertienen of minder vaak de handen wassen. Van kleine tot grote overtredingen: we gaan almaar lakser met de maatregelen om. “Het lijkt te veel alsof de crisis voorbij is”, zeggen virologen. Hoe keer je die coronamoeheid weer om?