Samy Bourard, jeugdproduct van Anderlecht zet stap naar Eredivisie

Nieuwe club voor Samy Bourard. De jonge Belg - een aanvallende middenvelder - ziet een goed seizoen bij FC Eindhoven gekroond worden met een transfer naar de Eredivisie. ADO Den Haag neemt hem over.

Bourard is er 24 en kwam vorig jaar tot negen goals en één assist in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder is een gewezen jeugdinternational die zijn opleiding kreeg bij Anderlecht, maar er nooit wist door te breken. Ook een passage bij Sint-Truiden leverde geen doorbraak op. Bourard ondertekende een contract tot 2022 bij ADO.