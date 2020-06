Vijf spelers van Servische kampioen Rode Ster testen positief op coronavirus

Vijf spelers van de Servische kampioen Rode Ster Belgrado zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat maakte de club maandag bekend.

Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar en Branko Jovicic zijn de vijf slachtoffers. De eerste vier voelden zich onwel voor de laatste competitiematch van het seizoen tegen Proleter en haakten toen al af, de laatste vertoonde geen symptomen, maar blijkt dus ook positief te zijn. De rest van de spelers en de trainers werden ook aan een controle onderworpen, maar dat leverde geen bijkomende gevallen op.

Rode Ster vierde afgelopen weekend met zijn supporters zijn derde opeenvolgende titel na die match - die trouwens gewonnen werd - tegen Proleter. Zowat 18.000 fans woonden de wedstrijd bij en namen daarna deel aan de festiviteiten. Servië was een van de eerste landen in Europa waar de maatregelen tegen covid-19 werden versoepeld en was zelfs het eerste Europese land waar fans opnieuw massa-evenementen mochten bijwonen.