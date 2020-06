Syrische arts opgepakt in Duitsland op verdenking van marteling

In 2011 zou hij in een gevangenis van de Syrische militaire geheime dienst in de stad Homs een man doodgemarteld hebben Foto: AP

In de Duitse deelstaat Hessen is vorige vrijdagavond 19 juni een Syrische arts opgepakt. Hij wordt verdacht van “misdaden tegen de menselijkheid”. In 2011 zou hij in een gevangenis van de Syrische militaire geheime dienst in de stad Homs een man doodgemarteld hebben.

Alaa M. woonde sinds 2015 in Duitsland. In de gevangenis in Homs werkte hij als dokter. Op 23 oktober 2011 zou hij er een man gefolterd hebben die in de gevangenis zat wegens deelname aan een manifestatie tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Hij zou de gedetineerde met een plastic buis geslagen hebben, en toen die al op de grond lag, hem nog schoppen hebben gegeven.

Plastic buis

De dag nadien ging de gezondheidstoestand van de gevangene er aanzienlijk op achteruit. Alaa M. kwam samen met een collega een kijkje nemen, en samen gingen ze de gedetineerde, die al niet meer kon stappen, opnieuw te lijf met een plastic buis, totdat die het bewustzijn verloor. Het slachtoffer overleed later, al is de oorzaak van zijn dood niet bekend, aldus het Duitse federale parket.

Alaa M. werkte ook in Duitsland als arts. Bij onze oosterburen staan al twee voormalige leden van de Syrische inlichtingendiensten terecht wegens “misdaden tegen de menselijkheid”. Voor de rechtbank in Koblenz moeten ze zich sinds 23 april verantwoorden voor de foltering van duizenden gedetineerden en tientallen overlijdens in een gevangenis.