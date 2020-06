Precies 40 jaar geleden haalden de Rode Duivels de finale van het EK: dit zijn hun straffe stoten

De vierde plek op het WK ’86 was straf, de derde plek op het WK ‘2018 nog net iets straffer. Maar op 22 juni 1980 speelden de toenmalige Rode Duivels klaar wat niemand hen (voorlopig?) nadeed: de finale van een groot toernooi spelen, waarin West-Duitsland nipt te sterk bleek. In 2016 brachten wij de helden van toen samen. Die memorabele terugblik halen we ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de EK-finale graag weer naar boven.