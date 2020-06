Advocaten verdachte MH17-vliegtuigcrash hebben veel aan te merken op onderzoek OM

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov hebben nogal wat aan te merken op het onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar het neerhalen van het vliegtuig op 17 juli 2014. Volgens hen is het onderzoek allesbehalve volledig, is er sprake van een mediaoffensief en wordt er met een “door Oekraïne ontworpen venster” naar de werkelijkheid gekeken.

Advocaat Boudewijn van Eijck spreekt maandag bij de hervatting van het strafproces in het Justitieel Complex op Schiphol van een “overhaaste beslissing” om Poelatov te vervolgen. “De noodzaak om iemand te vervolgen heeft geprevaleerd boven duidelijkheid.” Ook is er volgens hem zwaar gesteund op hulp vanuit Oekraïne, terwijl niet duidelijk was hoe die processen liepen. “Er zijn vele getuigen door Oekraïne aangedragen. Maar hoe zij zijn geselecteerd, en wie er niet zijn doorgestuurd, dat is niet duidelijk.”

Volgens van Eijck moet de verdediging “tegen het beeld boksen” van het internationale onderzoeksteam JIT. “Alle persconferenties werden live uitgezonden op tv en de informatie verscheen direct daarna op de website van onder meer de politie en het Openbaar Ministerie.”

Vier mannen staan terecht

De verdediging is nu aan de beurt om onderzoekswensen te doen. Er staan vier mannen terecht voor het neerhalen van vlucht MH17. Alleen de Rus Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten, de andere drie hebben niets laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko.

De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 door een BUK-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 mensen kwam om het leven, onder wie vooral Nederlanders en enkele Belgen.