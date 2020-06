Nu FNG 287 banen wil schrappen, haalt vakbond haalt uit naar vorige CEO

Brantano in Mechelen Foto: Photo News

“De pijlen moeten gericht worden op wie de fouten begaan heeft, met name de vorige CEO van de groep FNG die een maand geleden ontslag nam, en er moet een maximum aan banen behouden blijven”. Dat zegt de Franstalige christelijke bediendebond CNE nadat bekendraakte dat de moederonderneming van merken als Brantano, Fred & Ginger en CKS tot 47 winkels wil sluiten en 287 banen wil schrappen.

“Dit is het voorbeeld van een kapitalistisch bedrijf, dat op disproportionele wijze groeit met overnames aan te gaan door middel van schulden”, aldus Myriam Diegham van CNE. “Zolang dat systeem werkt, worden de aandeelhouders beloond. Wanneer het megalomane project niet meer werkt, dan zijn het de werknemers die betalen voor de risico’s die aangegaan werden, hoewel zij niet verantwoordelijk zijn”, hekelt de vakbondsvrouw.

Procedure-Renault

“De topman die vertrekt een maand voor de aankondiging van dit herstructureringsplan, dat is zoals de ratten die het schip verlaten”, aldus de vakbondsvrouw. Begin mei volgde Manu Bracke CEO Dieter Penninckx op, die ontslag nam omwille van medische redenen. Yves Pollé werd begin juni aangesteld als CEO ad interim met als opdracht om een relanceplan uit te werken.

De vakbond geeft voorts mee dat de onderhandelingen in het kader van de procedure-Renault in de loop van volgende week van start gaan. De groep wil voor zijn Belgische activiteiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Een vraag daarvoor is ingediend bij de ondernemingsrechtbank van Mechelen.