Meer voetgangers negeren rood stoplicht

Het aantal pv’s dat wordt uitgeschreven aan voetgangers die een rood stoplicht negeren, lag vorig jaar ruim 7 procent hoger dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem die opgevraagd werden door Kamerlid Franky Demon (CD&V).

In 2019 werden 1.449 voetgangers geverbaliseerd omdat ze een stoplicht hadden genegeerd. Een jaar eerder ging het om 1.351 gevallen. Uitgesplitst per provincie is Antwerpen de koploper met 705 pv’s in 2019, Oost-Vlaanderen komt op de tweede plaats met 132. In Brussel-Hoofdstad werden 340 voetgangers op de bon gezwierd.

74 procent van de pv’s werden in Vlaanderen uitgeschreven. Met 64 procent werden vooral mannen geverbaliseerd.

Het negeren van een verkeerslicht voor voetgangers wordt als inbreuk van de eerste graad bestraft met een onmiddellijke inning van 58 euro. Wordt de zaak voor een rechtbank aanhangig gemaakt, dan kan boete een flink pak hoger oplopen.