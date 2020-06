Fietsbrigade politiezone Brussel Noord waakt over verkeersveiligheid vanop elektrische fietsen

Brussel - De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere) beschikt vanaf nu ook over een operationeel inzetbare fietsbrigade. Voortaan zullen tien fietsinspecteurs op het terrein patrouilleren op nieuwe gestreepte elektrische fietsen.

De fietsbrigade moet vooral waken over de verkeersveiligheid in de ruime zin, klinkt het hij de politiezone. Zo zullen de fietsinspecteurs tussenkomen bij verkeersinbreuken- en overtredingen, voornamelijk foutparkeren, maar ook aan de schoolpoorten zullen ze toezicht houden op het verkeer, zodat kinderen veilig naar school kunnen. In de loop van dit jaar zal de fietsbrigade ook haar eigen acties op poten zetten om de verkeersveiligheid te garanderen.

In de testfase het afgelopen jaar heeft de fietsbrigade al 6.484 processen-verbaal opgesteld. Iets meer dan de helft, 54 procent, had betrekking op allerlei verkeersovertredingen waaronder rijden aan een verhoogde snelheid, het gebruik van de gsm achter het stuur, het niet dragen van een veiligheidsgordel, door het rood of oranje rijden, alcohol- en ademtests.