Een tachtiger verkeert in kritieke toestand nadat ze zaterdag werd aangereden in het Waals-Brabantse Klabbeek, een deelgemeente van Tubeke. Dat meldt het parket van Waals-Brabant maandag.

De 86-jarige vrouw was te voet onderweg in de buurt van de Place Josse Goffin in Klabbeek toen ze werd aangereden door een auto. Ze raakte levensgevaarlijk gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het parket van Waals-Brabant is haar toestand maandag nog altijd kritiek.