Vlaams Belang riskeert dwangsom van 5.000 euro per dag na klacht Bpost over video

De partij Vlaams Belang is door de Brusselse ondernemingsrechtbank in kortgeding veroordeeld, en gedwongen om een video offline te halen. Als de partij dat niet doet, moet ze een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen aan Bpost.

De aanleiding is een video die de partij op 11 juni op haar Facebook- en Instagrampagina zette. In de video is een blonde vrouw te zien die in het rode uniform van Bpost in onder meer Beringen, Antwerpen, Gent en Brugge brieven van het Vlaams Belang bedeelt. Het is een onderdeel van een campagne van de partij, die naar aanleiding van de Vlaamse nationale feestdag gratis strijdvlaggen uitdeelt.

Bpost vroeg de partij meteen al op 11 juni om de beelden te verwijderen, maar Vlaams Belang ging daar niet op in.

Volgens Bpost pleegde de partij een inbreuk op haar merkenrecht en auteursrecht. Het logo van Bpost, dat op de jas te zien is, is geregistreerd.

De advocaat van de partij verdedigde zich met het argument dat het logo niet duidelijk zichtbaar is.

Volgens de rechter valt ook het uniform onder het auteursrecht. “Door op zeer prominente wijze het kenmerkende uniform van Bpost (...) te gebruiken in de videocampagne, terwijl een van de kernactiviteiten van Bpost op geënsceneerde wijze wordt nagespeeld, creëren verwerende partijen een associatie tussen hun politieke strekking en campagne enerzijds en Bpost anderzijds, hetgeen(...) tot mogelijke afbreuk aan de neutrale reputatie van het Merk leidt”, oordeelt de rechter. De stakingsrechter benadrukt dat deze redenering geldt voor elke politieke strekking.

De rechter beveelt de partij daarom om te stoppen met het opvoeren van postbode-uniformen. Dit onder een dwangsom van 5.000 euro, pér dag en per inbreuk. De maatregel geldt tot de stakingsrechter zich ten gronde heeft uitgesproken.

Maandagochtend stond de video nog steeds op de socialemediakanalen van de partij, maar na het vonnis heeft de partij de video verwijderd.