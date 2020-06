WHO-chef Ghebreyesus waarschuwt: “Pandemie blijft versnellen”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft een waarschuwing gelanceerd. “De coronapandemie blijft wereldwijd versnellen. Het laatste miljoen besmettingen werd in slechts acht dagen bereikt”, liet hij optekenen tijdens een virtuele persconferentie in Dubai.

“We weten dat de pandemie veel meer is dan een gezondheidscrisis”, zei de Ethiopiër nog. “Het is een economische, sociale en in bepaalde landen ook politieke crisis. De effecten van deze crisis zullen we nog decennialang voelen.”

De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie komt er omdat de meeste landen intussen hun exit uit de lockdown doorvoeren en hun economie proberen te herlanceren.

Vorige maand bestempelde de WHO-voorzitter dit nog als een “gevaarlijk moment”. “Het virus blijft zich immers snel verspreiden en blijft dodelijk”, zei hij toen.

Maandag benadrukte Ghebreyesus nog eens dat het drie maanden had geduurd vooraleer het eerste miljoen besmettingen wereldwijd werd geconstateerd. Het laatste miljoen werd de voorbije acht dagen gesignaleerd.

Voorbereiden op een nieuwe pandemie

De WHO-chef vroeg regeringen en organisaties dan ook met aandrang zich voor te bereiden op een eventuele toekomstige pandemie die “in om het even welk land of om het even welk moment miljoenen doden kan kosten”.

COVID-19 maakte tot dusver wereldwijd 465.300 dodelijke slachtoffers. De Verenigde Staten zijn het meest getroffen land met 119.959 doden, gevolgd door Brazilië (50.617), Groot-Brittannië (42.632), Italië (34.634) en Frankrijk (29.633). In België zitten we aan 9.696 sterfgevallen.

Op dit moment is Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum van het virus met meer dan een miljoen besmettingen in Brazilië.