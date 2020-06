Zulte Waregem hervat trainingen zonder Cyle Larin

Ook Zulte Waregem is aan het nieuwe seizoen gestart. Met nieuwkomer Daniel Opare én assistent-trainers Davy De fauw en Timmy Simons. Cyle Larin kwam niet opdagen.

Voor de training werden alle spelers getest op het coronavirus. De focus lag tijdens de eerste training vooral op het fysieke aspect. Rekening houdend met de protocollen van de Jupiler Pro League, werden er geen wedstrijdvormen gehouden of duels aangegaan.

Omar Goveau, Bassem Srarfi, - beiden sluiten later deze week aan - Luka Zarandia, George Timotheou, Robert Mühren en Louis Bostyn waren niet aanwezig. De uitleenperiodes van Zarandia en Timotheou, aan respectievelijk het Kazachse Tobol Kostanay en het Australische Western United, werden verlengd aangezien in die landen het seizoen nog afgewerkt wordt. Mühren, die vorig seizoen 26 keer scoorde voor Cambuur, sluit pas aan op 1 juli. Doelman Bostyn ontbrak door ziekte.

Aankoopoptie niet lichten

Hoewel hij officieel tot 30 juni gehuurd wordt van Besiktas, was er geen spoor van Cyle Larin. Essevee zal de aankoopoptie in het huurcontract van de Canadese spits naar alle waarschijnlijkheid niet lichten, waardoor de kans miniem is dat Larin nog te zien zal zijn in het shirt van Essevee.

Foto: BELGA

Foto: Foto Kurt

Foto: VDB VDB