Lamkel Zé traint weer... bij B-kern van Antwerp

Met een weekje vertraging heeft Didier Lamkel Zé (23) de trainingen hervat, weliswaar bij de beloften. Vanmorgen - net voor de oefensessie van de A-kern - kwam de Kameroener naar de club om er zijn trainingsspullen op te halen. Deze namiddag meldde hij zich vervolgens aan voor de training met de U21.

Lamkel Zé stuurde vorige week zijn kat naar de eerste trainingen onder Ivan Leko. De vleugelaanvaller onderging een haarpigmentatie en mocht bijgevolg enkele dagen niet zweten of sporten. Ook de onvrede over zijn persoonlijke situatie beïnvloedde zijn grillige houding. Het enfant terrible van de Great Old aast immers op een transfer.

Ook vorig seizoen vertoefde Lamkel Zé 37 dagen in de B-kern. Hij werd toen pas begin augustus heropgevist. Het is nog maar de vraag óf en zo ja wanneer hij dit seizoen een herkansing krijgt. In de gegeven omstandigheden is het uitgesloten dat Lamkel Zé aanstaande zaterdag mee op stage vertrekt.