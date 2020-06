Betrapt door verfrommeld kasticket: vijftig speurders graven naar Estelle (9), Fourniret: “Ik ben hier niet fier op”

17 jaar nadat het Franse meisje Estelle Mouzin (9) na school ten prooi viel aan seriemoordenaar Michel Fourniret (78) zijn graafwerken aan de gang in een tuin van diens overleden zus. De biecht van Fournirets vrouw in de gevangenis én de aankoop van twee conservenblikken erwten zetten hem met de rug tegen de muur. “Het is waarschijnlijk dat ze daar begraven ligt. Maar vraag me niet hoe, waar en wanneer precies.”