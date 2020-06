Deze week tropisch weer en misschien wel hittegolf: “Opvallend laat”

Het werd zomer, en deze week volgt ook het weer. Voor de eerste keer dit jaar zal de temperatuur boven de dertig graden schieten. “Eigenlijk is dat redelijk laat”, zegt weerman David Dehenauw. Straf, want we hadden het zonnigste voorjaar ooit.

De zonnigste lente ooit, de droogste meimaand in 187 jaar: het is een recordvoorjaar. Maar wat betreft de temperaturen zijn er nog weinig potten gebroken. Pas deze week zal het kwik een eerste keer boven de dertig graden gaan.

“Het is misschien niet opgevallen, door het droog en zonnig voorjaar. Maar eigenlijk is het redelijk laat dat we een eerste keer dertig graden halen. Vaak is er eind mei of begin juni al wel eens zo een dag”, zegt weerman David Dehenauw. Vorig jaar viel de eerste tropische dag van het jaar bijvoorbeeld al in het eerste weekend van juni.

Oostende, tijdens de hittegolf in juli 2018. Foto: ISOPIX

Nu is het allicht wachten tot woensdag. Dinsdag liggen de maxima rond 22 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. Woensdag stuurt een hogedrukgebied, met kern boven het zuiden van Scandinavië, een droge, warme en stabiele continentale luchtmassa naar ons land. Dat zorgt voor temperaturen tot 30 graden en donderdag en vrijdag klimmen die verder tot 31 of zelfs 32 graden.

Mogelijk zit er een hittegolf in. “Al is ook dat niet helemaal zeker”, zegt Dehenauw. “Een hittegolf wil zeggen dat het minstens vijf dagen op rij 25 graden wordt, waarvan drie dagen meer dan 30 graden.”

Geen records

Het wordt deze week dus mooi en zomers, maar zonder een plekje in de geschiedenisboeken. “Een hittegolf zou niet abnormaal zijn in deze tijd van het jaar. Vorig jaar hadden we er ook een in de laatste week van juni. Soms gebeurt er al eentje in mei. Sinds 2015 hebben we trouwens elk jaar minstens één hittegolf gehad.”

Ook elders

Ook in de rest van Europa maakt de zomer een warme start. Zelfs in Scandinavië wordt het dertig graden, en in Spanje en Portugal meer dan 40 graden. In Spanje zorgde wind vanuit het zuiden er maandag al voor dat in een aantal streken het hittealarm van kracht ging. Onder meer in Andalusië en Madrid wordt het dinsdag en woensdag tot 42 graden in de schaduw. Ook de nachten zijn er momenteel bijzonder tropisch. In Jaen werd het zondagnacht niet frisser dan 23 graden.

