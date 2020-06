Man overleden na ongeval met quad in Knesselare

Aalter - De 59-jarige man die zaterdagavond levensgevaarlijk is gewond geraakt bij een ongeval met een quad in Knesselare, is aan zijn verwondingen overleden. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur in de Veldstraat in Knesselare, een deelgemeente van Aalter. Een 59-jarige man kwam er met zijn quad vermoedelijk in aanraking met een boordsteen en viel. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed daar aan zijn verwondingen.

In de regio is het het tweede nachtelijk ongeval met een quad op korte tijd. Op 18 april kwam ‘s nachts een 31-jarige man om het leven bij een ongeval met een quad in het nabijgelegen Poesele, deelgemeente van Deinze. Op een bedrijventerrein kantelde de quad en een passagier overleed.