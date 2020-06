Disneyland Parijs weer open vanaf 15 juli, mondmaskers verplicht

Disneyland Parijs zal geleidelijk aan weer open gaan vanaf 15 juli. Dat heeft het bekende pretpark maandag aangekondigd. Er zullen wel minder bezoekers binnen mogen dan normaal en vanaf 11 jaar is een mondmasker verplicht.

Het pretpark in Marne-la-Vallée, in de buurt van Parijs, zal vier maanden dicht geweest zijn door de coronacrisis. Vanaf juli zullen abonnees of wie een dagticket heeft zonder datum, zich alvast kunnen registreren om zeker binnen te kunnen op de dag naar keuze.

In het park zullen maatregelen gelden om de afstand tussen bezoekers te regelen. Een aantal attracties zal daardoor nog niet open zijn. Ook de parade en de avondshow “Disney Illuminations” zullen pas later herstarten, en ontmoetingen met de mascottes zijn voorlopig niet mogelijk.