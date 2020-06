Broers halen uit naar agenten tijdens coronacontrole: “Hou uw bakkes, gij zijt een wijf”

Mechelen - Twee broers uit Mechelen moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Mechelen verantwoorden voor weerspannigheid ten aanzien van agenten. De oudste van de twee stond ook terecht voor smaad en seksisme. Het parket vraagt een werkstraf van 60 uur voor de jongste en een celstraf van één jaar voor de oudste.

De twee werden op 7 april gecontroleerd nadat een buurtbewoner de politie had gebeld voor een samenscholing met zo’n 15 personen. Toen de agenten aankwamen, werden slechts acht personen gezien, wat nog een inbreuk is tegen de toen geldende coronamaatregelen. De agenten gingen over tot controle van de aanwezigen en twee onder hen proberen weg te glippen. De 26-jarige Youssef S. wilde dat ze hem met rust lieten, liep weg en weigerde zijn ID-kaart te tonen. Hij sprong op een agent en sloeg hem op het rechteroog. Nadat bijstand van een tweede ploeg ter plaatse kwam, konden ze de man inrekenen. Hij bleek bovendien cannabis op zak te hebben.

Beledigingen

Hij beledigde een vrouwelijke agente voor “kutwijf” en riep “Gij moet uw bakkes houden, gij zijt toch maar een wijf”. Ook jongere broer Houssain probeerde te ontkomen maar besefte al gauw dat dit weinig zin had en werkte daarna wel mee met de verbalisanten.

De aangevallen agent had een hersenschudding en was 30 dagen werkonbekwaam. Het parket tilt daarnaast vooral zwaar aan het seksisme vertoond tegenover de vrouwelijke agent. “Uw gedrag getuigt van weinig respect voor het werk van de politie en in het bijzonder van vrouwen”, klonk het.

Dat seksisme wordt door de verdediging fors ontkend. “Hij zei niet ‘gij zijt maar een wijf’, hij sprak die ‘maar’ niet uit”, zei meester Saïd Aboulakil die beide broers verdedigde. “Iemand uitmaken als klootzak of kutwijf valt niet goed te praten, maar is geen seksisme. Er zijn camerabeelden van het incident, daaruit blijkt dat het PV over de feiten vol onwaarheden zit. Er is agressie geweest, maar niet zoals in het PV werd beschreven. Ik vraag voor Youssef een straf met probatie-uitstel en voor Houssain een vrijspraak.”

Politiezone Mechelen-Willebroek stelt zich burgerlijke partij voor moreel 500 euro, administratief 100 euro en de uitbetaalde wedde van de agent die werkonbekwaam was, ruim 6.600 euro.

Het parket vraagt een celstraf van één jaar voor Youssef en 60 uur werkstraf voor Houssain. De rechter beveelt een maatschappelijke enquête om uit te zoeken of vooral de oudste broer wel in aanmerking komt om de voorwaarden na te leven. Het dossier wordt herbekeken op 16 oktober.