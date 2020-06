Beruchte ‘vleesbaron’ van Duitsland in nauwe schoentjes. Maar wie is Clemens Tönnies, de steenrijke eigenaar van de corona-fabriek Tönnies Fleisch?

Het verhaal van Clemens Tönnies leest als een modern sprookje. Opgeklommen uit de arbeidersklasse leidt hij nu één van de grootste vleesverwerkers in Duitsland. Een bedrijf met meer dan 9.000 werknemers dat jaarlijks een 6 miljard euro omzet draait. Bovendien is hij ook nog voorzitter van eersteklasser Schalke 04. Toch ligt de ‘kotelettenkeizer’ al een tijd onder vuur: wegens racisme, uitbuiting van zijn werknemers en nu ook een hele coronabroeihaard in zijn fabriek.