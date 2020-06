Dode en twee zwaargewonden bij ongeval op E40 in Affligem, al twintig kilometer file

Affligem -

Op de E40 in Affligem in de richting van Gent is deze namiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Omstreeks 15 uur reed er een wagen in op de staart van de file ter hoogte van de afrit in Affligem. Het laatste voertuig in die file was een motorrijder die de klap helaas niet overleefde. In totaal waren drie voertuigen bij het ongeval betrokken.