Politie in Rio de Janeiro doodt vijf mensen per dag

In de Braziliaanse staat Rio de Janeiro worden gemiddeld elke dag vijf mensen gedood door de politie. Dat bracht het Braziliaanse nieuwsportaal G1 maandag naar buiten. De cijfers komen van het instituut voor Openbare Veiligheid. In de eerste vijf maanden van het jaar kwamen op die manier 741 mensen om het leven, het hoogste aantal sinds het begin van de automatische telling 22 jaar geleden.

De Braziliaanse ordediensten zijn bekend om hun hardhandige optreden. Ze vechten al jaren een oorlog uit tegen de drugsbendes in de sloppenwijken. Daarbij komen ook steeds onschuldige slachtoffers om. Volgens G1 was liefst 78 procent van de slachtoffers van het donkerkleurige of zwarte huidstype.

Het aantal doden door ordediensten in Rio de Janeiro steeg sterk sinds 2018. Toen voegden de strijdkrachten van het leger zich bij de politiediensten. Er is veel kritiek op de gouverneur van Rio de Janeiro, Wilson Witzel, omtrent het politiegeweld in zijn staat. Hij staat erom bekend de criminaliteit hard aan te paken in arme wijken. Hij wordt daarin gesteund door president Jair Bolsonaro. Die pleit ervoor dat politieagenten niet vervolgd kunnen worden als ze burgers doden.