Philippe Clement over nieuw seizoen Club Brugge: “Er zullen vertrekkers zijn”

Na de eerste training op maandagochtend stond Philippe Clement de pers voor het eerst dit seizoen te woord.

Ondanks het feit dat er door corona maandenlang geen wedstrijden werden gespeeld, stelde de medische staf vast dat alle jongens scherp uit de break waren gekomen. “Maar dat komt niet enkel door ons werk tijdens de quarantaine. Doorheen het hele seizoen hebben we hard gewerkt”, klinkt het bij de Brugse coach.

Huidhonger

Clement lijdt trouwens een beetje aan huidhonger: dat hij op zo’n ‘eerste schooldag’ nog steeds afstand moet houden van zijn spelers, voelt een beetje bevreemdend aan. “Ik pak ze graag eens vast, maar het zij zo. Dat mag nog niet. We mogen wel wedstrijden voorbereiden en dat is een leuk evenwicht. Eigenlijk zitten we op nog één winstpartij van een historisch seizoen: de dubbel. Die bekerwedstrijd tegen Antwerp leeft daarom heel hard in deze groep.” Het zou pas de derde keer zijn in de geschiedenis van Club Brugge dat een dubbel lukt.

En het doel voor volgend seizoen? Nog beter doen dan een jaar waarin Club kampioen werd, puike prestaties neerzette op Europees vlak en maar één keertje verloor in de eigen competitie. Nou. “Het is moeilijk om de lat nog hoger te leggen, maar ik wil àltijd beter doen”, houdt Clement voet bij stuk. Vormer zei het ook al op de kanalen van Club Brugge: dit seizoen wil blauw-zwart eens écht stunten in de Champions League. “We willen daar meer punten pakken. Maar anderzijds zijn er ook gevaren. Het is algemeen geweten dat sommige spelers zich moeilijker kunnen opladen in het jaar na een titel. Daar moeten we behoedzaam voor zijn. Anderzijds zullen tegenstanders nog meer gebeten zijn om ons te verslaan. Maar dat is niet erg: we zijn Club Brugge. Dat weten we.”

Vertrekkers

Ook opletten wordt het met eventuele vertrekkers. Clement geeft toe dat bepaalde jongens praten met andere ploegen over een transfer. “Er zullen vertrekkers zijn, maar die gaan we kwaliteitsvol vervangen”, beaamt hij. “Maar ik denk niet dat er héél veel zal gebeuren. In het verleden gebeurde het wel al eens dat je helemaal moet herbeginnen na een titel. Dat zal hier het geval niet zijn. Sommige jongens kiezen voor een nieuw hoofdstuk, maar met veel spelers zullen we gewoon nog een paar pagina’s extra schrijven aan het verhaal waarmee we bezig zijn.”

De vraag of Vanaken eventueel een transfer overweegt, ketste Clement handig af. Al verwacht de trainer dat zijn draaischijf gewoon blijft. “Het is voetbal: alles kan. Zo’n transfer hangt ook af van de markt op dit moment. Maar Hans werkt en woont graag in de regio. Hij is heel gelukkig bij Club Brugge. Daarom is de kans erg groot dat hij gewoon bij ons blijft.”

