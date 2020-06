Binnenkijken in het Plopsahotel: indrukwekkende plafondschildering en Mega Mindy op de gevel

De Panne - Het Plopsa Hotel langs de De Pannelaan krijgt stilaan vorm. De investering van 16 miljoen euro moet in het najaar open gaan. De lobby werd ondertussen grotendeels afgewerkt. Daar prijkt een indrukwekkende plafondschildering van Maya de Bij.

Het Studio 100-figuurtje Maya De Bij speelt duidelijk de hoofdrol in het Plopsa Hotel. De impressionante en overdadig versierde plafondschildering toont zeven fragmenten uit het dagelijkse leven van het schattige bijtje. De rest van de foyer ziet eruit als een operazaal met bijhorende balkons, compleet in lijn met het thema van het hotel: musical en theater. “Dat sluit perfect aan bij ons moederbedrijf Studio 100. We spreken zo ook een grote doelgroep aan”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa.

Naast Maya maken ook verschillende andere prominente Plopsa-figuren deel uit van het decor. Zo zijn op de gevel onder meer sculpturen van Mega Mindy, Klus, Piet Piraat en Wickie de Viking te bewonderen. Zowel de gevel als het interieur zijn uitgewerkt in typische Plopsa-stijl.

117 kamers

“Via de De Pannelaan zal je ons hotel binnenkomen”, zegt Van den Kerkhof. “Het wordt een bouwwerk met 117 kamers, een restaurant, een lobby in theaterstijl, twee bars en drie vergaderzalen.”

De kamerprijzen liggen voorlopig nog niet vast. Het Plopsa Hotel gaat dit najaar open. Plopsaland De Panne opent vanaf 1 juli terug de deuren.

In de lobby prijkt een indrukwekkende plafondschildering van Maya de Bij. Foto: Plopsa

De kamers zijn ruim en voorzien van alle comfort. Foto: Plopsa

De foyer is indrukwekkend. Foto: Plopsa

Meer info: www.plopsahotel.be