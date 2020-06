VN: “Landen moeten kinderen en vrouwen van IS-strijders terughalen”

De Verenigde Naties doen een dringend beroep op alle landen om hun landgenoten op te halen die vastzitten in kampen in het door Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië. Het gaat vooral om kinderen en vrouwen van gesneuvelde of gevangen strijders van de radicaal-islamitische terreurgroep Islamitische Staat (ISIS).

De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet wijst op de benarde situatie in de overvolle kampen. Ook vreest ze voor extra problemen door het coronavirus.

De oproep komt een dag na berichten dat Frankrijk opnieuw een groep ISIS-kinderen uit Syrië heeft opgehaald. Vorig jaar namen de Fransen ook twee Nederlandse ISIS-weeskinderen mee.

“Maar het feit blijft dat duizenden mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, niet kunnen terugkeren naar hun land van nationaliteit of afkomst”, stelt Bachelet. Het gaat onder meer om bijna 58.000 kinderen uit meer dan zestig landen. Meer dan 8.000 van deze kinderen komen niet uit Syrië of buurland Irak. In totaal zitten ongeveer 90.000 Syriërs, Irakezen en anderen met veronderstelde familiebanden met jihadisten vast in de kampen, aldus de VN.