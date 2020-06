Gewonde bij vechtpartij in Brussels Zuidstation aangevallen door drie daders

Brussel - De man die zondag gewond is geraakt bij een vechtpartij op de tramperrons van het Brusselse Zuidstation, is aangevallen door drie daders. Dat meldt het Brusselse parket. Veel duidelijkheid over de juiste omstandigheden van het incident, bestaat er voorlopig nog niet. “Een onderzoek is lopende om de exacte omstandigheden te achterhalen en om de daders te identificeren”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

De vechtpartij vond zondagochtend omstreeks 05.20 uur plaats. De spoorwegpolitie werd toen opgeroepen om zich naar het tramstation in het Zuidstation te begeven omdat er een man was aangetroffen die gewond was aan de rechteronderarm. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging maar verkeerde niet in levensgevaar.

Camerabeelden

“Het parket werd op de hoogte gebracht en het labo van de federale politie is ter plaatse gegaan”, zegt de parketwoordvoerster. “Meerdere onderzoeksopdrachten werden bevolen waaronder analyse van de camerabeelden. Uit de eerste verklaringen van het slachtoffer blijkt dat er een gevecht heeft plaatsgevonden tussen het slachtoffer en drie onbekende daders.”

Door de vechtpartij was het tramverkeer urenlang onderbroken op de lijnen 3, 4 en 51 tussen de haltes Hallepoort en Lemonnier, maar omstreeks 10 uur kon het tramverkeer hernemen.