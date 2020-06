Gunvor schrapt tot 230 jobs in zijn Antwerpse olieraffinaderij

Antwerpen -

Het oliehandels- en raffinageconcern Gunvor is van plan om in zijn olieraffinaderij in Antwerpen - Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) - over te gaan tot “mothballing”. Daarbij wordt de raffinaderij stilgelegd maar wel onderhouden om een eventuele snelle heropstart mogelijk te maken. Tot 230 jobs zijn bedreigd, zo meldt de Gunvor Group maandag. Bij GPA zijn volgens de eigen website 250 mensen aan de slag.