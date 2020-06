Koerscrash Lufthansa is slecht nieuws voor Brussels Airlines: zenuwen op scherp rond sociaal akkoord

Zaventem -

Het aandeel van Lufthansa is in Frankfurt de nieuwe week begonnen met een duikvlucht van 9 procent. Heinz-Hermann Thiele, de grootste aandeelhouder, dreigt het reddingsplan door de Duitse overheid te blokkeren omdat zijn belang sterk verwatert. Dat zet de zenuwen op scherp. Ook in Zaventem, waar een sociaal akkoord in de lucht hangt.