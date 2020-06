Cercle Brugge hervat eerste training zonder coach, ex-assistent van Bernd Storck neemt leiding (voorlopig) over

Meer dan drie maanden bleef het groen-zwarte hekken van het Jan Breydelstadion hermetisch gesloten, maar vandaag sloot ook Cercle Brugge het corona-tijdperk af. De vereniging blijft wel coronaproof en traint tot nader order in drie groepen op velden die drie maanden onaangeroerd bleven er bij liggen als het betere biljartlaken. Zonde dat ze straks allicht moeten verdwijnen want aan deze kant van de site wil Club Brugge een nieuw stadion voor 40.000 fans bouwen.

Waar Cercle dan terecht kan blijft nog onduidelijk. In elk geval riep voorzitter Vincent Goemaere het advies van advocaten in en kon verkrijgen dat Club moet stoppen met proefboringen tot er ook duidelijkheid voor Cercle is. Wordt vervolgd. De kleedkamers blijven tot nader order gesloten. Aan de rand van het veld werden tentjes geplaatst waar de spelers zich kunnen verkleden en verfrissen.

Een nieuwe trainer is er nog niet. Bij Cercle is dat wel vaker een probleem want ook vorig jaar was er geen hoofdtrainer. Fabien Mercadal kwam ook pas na vier dagen opdraven. Nu zal het nog later zijn want met de kandidaat die de bazen en eigenaars in Monaco op het oog hebben, wordt nog volop onderhandeld. Zijn kwaliteit is hoog, zijn prijskaartje ook. In afwachting neemt Andreas Patz de honneurs waar.

De 36-jarige Duitser assisteerde Bernd Storck in Hongarije, Moeskroen en vorig seizoen bij de succesvolle inhaaloperatie met Cercle. Familiale redenen maakten een verhuis naar Slovakije waar Storck nu bij DAC werkt onmogelijk. Patz heeft nog een contract tot volgende week en was bereid om nog even te depanneren met de hulp van keeperstrainer Dany Verlinden en Jimmy De Wulf en Wouter Artz, de trainers van de beloften. Volgens Vincent Goemaere is het wel de bedoeling dat Patz een nieuw contract krijgt en de verbindingsman zou worden tussen de A-kern en de beloften.

Blessures vermijden

Deze week wil hij rustig opbouwen met een groep van 25 man waarvan het gros twee en een halve maand technisch werkloos was. Blessures vermijden is deze week het doel. Voor wie kan volgen mag vanaf woensdag de intensiteit al wat de hoogte in.

Alexander Corryn van KV Mechelen was de enige aanwezige nieuwkomer. De Franse verdediger Raux-Jao van Auxerre had nog lichte last van een blessure en trainde nog niet mee. Robbe Decostere en Charles Vanhoutte keerden terug van Tubize maar zullen wellicht uitgeleend worden. Paul Mitchell, de nieuwe Technisch Directeur van AS Monaco, beslist daarover in afwachting van een collega-TD die in Brugge zal geplaatst worden. Mitchell die in Engeland werkte en van Red Bull komt is ook verantwoordelijk voor de aanwerving van de hoofdcoach.

